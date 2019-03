'Jauría', la necesaria obra de teatro de la historia de 'La Manada' y de su víctima contada por ellos mismos

"7 de julio de 2016. Una mujer de 18 años presentaba una denuncia contra cinco hombres", fue el primer paso para pedir justicia.

El teatro Kamikaze ha querido dramatizar el juicio realizado a 'La Manada'. Lo han adaptado usando las transcripciones del juicio. Interpretar a víctima y agresores ha sido durísimo.

"Todos ellos, los cinco actores a su alrededor, han petado en algún momento. Han sido incapaces de continuar diciendo lo que tenían que decir porque estaba en el texto", explica Miguel del Arco, director de ‘Jauría’

Por eso, al acabar cada función se purificaban ante semejante horror. "Necesitamos abrazar a María (la actriz que interpreta a la víctima)", asegura uno de los actores.

'Jauría' es un grito de ayuda para terminar con las manadas. Para que ese miedo se acabe de una vez

'Jauría' no es morbo. Es algo necesario. Por eso varios institutos van a ver la obra."Que lleguen a la conclusión, como hemos llegado nosotros que ser feminista es no solamente imprescindible sino que es lo lógico, defiende el director.

Sólo viendo la realidad, podemos cambiar ciertos comportamientos."Me he dado cuenta de que soy condescendiente en el feminismo con la mujer. 'No déjala que se exprese...' con eso o estoy haciendo un acto de machismo", asegura el actor Ignacio Mateos.

La obra ya se ha representado en Avilés y Granada. En los dos sitios ha levantado barreras."La cantidad de mujeres que se están sincerando conmigo respecto a que han sufrido cosas tremendamente similares", afirma María Hervás, la actriz que se mete en la piel de la víctima de La Manada sobre las tablas.

Pero no sólo el público tiene que comprender. También la justicia. "Poniendo en tela de juicio que no estuviera sufriendo, que no fuera la ‘perfecta violada’, es una cosa que no lo justifica una defensa. Es pura basura", lamenta Miguel del Arco.