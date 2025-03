Karla Sofía Gascón: "Soy menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique"

"Soy menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique". Así se ha definido Karla Sofía Gascón tras la polémica que la tuvo apartada de la promoción de la película 'Emilia Pérez' por unos mensajes con contenido racista y xenófobo que publicó en la red social Twitter.

Lo ha dicho en la presentación de su libro 'Lo que queda de mí' donde ha asegurado que se ha visto "sometida a una masacre en redes sociales". Hace unas semanas Gascón publicó una carta en la que admitía que se ha sentido sobrepasada por las críticas en los últimos meses, y este jueves lo ha vuelto a repetir.

"Aunque me haya dolido y sufrido, siempre repetiría lo que me pasa en mi vida porque si no, no sería yo, y no aprendería ciertas cosas que aprender", ha indicado. De esta manera, ha añadido que, entre otras cosas, piensa eso porque "el odio no se puede acabar con más odio, que es a lo que nos estamos acostumbrando. Cuando alguien nos hace daño, queremos hacer más, y eso es muy triste".

En esta línea, la actriz ha dicho que no debería haber borrado los tuits que desataron la polémica y provocó su ausencia en varios premios. "A mí no me tiene que perdonar nadie nada, no creo que nadie tenga que hacerlo a no ser que alguien se sienta aludido sobre las cosas que he podido hacer en mi vida. En tal caso, que venga", ha comentado.

Así, Gascón ha defendido que "lo único" que ha hecho ha sido "comentar noticias y no voy a consentir que me digan que estoy blanqueando el nazismo o que estoy a favor de Hitler". "Me parece una tontería como un piano. Pero si me hubiera puesto a explicarlo en una vorágine en la que lo único que se quería era eliminarme, habría sido imposible", ha añadido. Además, la actriz ha insistido en que ha sentido "hipocresía de gente que criticaba algo haciendo lo mismo que criticaba".