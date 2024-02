El actor José Sacristán ha lamentado los casos que se han conocido de violencia sexual cometidos por Carlos Vermut, pero se ha mostrado rotundo al afirmar que es "una estupidez, una necedad monumental" sacrificar su trabajo como cineasta por un error personal. En la alfombra roja de los 38 Premios Goya, que este año se celebran en Valladolid, el veterano actor aseguró que Vermut se portó "formidablemente" con él durante el rodaje de 'Magical Girl' (2014).

"Le sigo estando agradecido por la oportunidad de 'Magical Girl', que me parece una película fantástica", ha afirmado el actor, que fue nominado al Goya a mejor actor secundario por su trabajo en la película, protagonizada por Bárbara Lennie.

Sacristán ha querido defender el trabajo de Vermut -acusado por tres mujeres de violencia sexual- por encima de lo que le ocurra en el plano personal. "Me parece un error sacrificar el trabajo de quien ha cometido un error, que lo pague en lo personal, pero que en lo profesional no tiene porque sufrir las consecuencias. Me parece una estupidez, una necedad monumental", ha afirmado. Y, ha agregado, "si realmente eso ha ocurrido que reciba lógicamente la reprimenda o el castigo que merezca". "Pero insisto que no debe trascender en ninguno de los casos a la obra del que comete un delito, de ninguna de las maneras", ha afirmado rotundo.

Sobre Vox y sus críticas al sector, Sacristán ha bromeado para indicar que "lo primero es antes." "Yo tengo otras cosas que hacer. Pero vamos, de cualquier manera, no hay que hacer caso. No hay que darse por aludido", ha zanjado el actor.