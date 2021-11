La actriz Jennifer Lawrence ha confesado que rodó una escena de su nueva película para Netflix bajo los efectos de las drogas.

La actriz ha hecho esta confesión durante la rueda de prensa de 'No mires arriba', también protagonizada por Leonardo DiCaprio y Meryl Streep, y en la que también estaba presente el director de la cinta, Adam McKay.

Fue el propio cineasta el que explicó que Lawrence le pidió permiso para fumarse un porro de marihuana en una escena junto a Streep, ya que el personaje también aparecía bajo los efectos de esta sustancia. "Yo respondí: claro, puedes drogarte", ha explicado McKay.

"Mi personaje se estaba colocando en la película. Todo el mundo se metía conmigo. Todo el mundo me estaba molestando. Supongo que porque estaba drogada. Alguien fácil de molestar", ha explicado entre risas Lawrence, que ha querido aclarar que durante ese rodaje todavía no estaba embarazada.

La actriz, además, se ha quejado en una entrevista en Vanity Fair de que cobró por la película casi cinco millones menos que su compañero Leonardo DiCaprio a pesar de que son coprotagonistas. Lawrence se habría embolsado 25 millones de dólares mientras que su compañero habría cobrado 30 millones, a pesar de que ella aparece antes en los títulos de crédito.

"Leo atrae más taquilla que yo. Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo. Pero lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte qué es exactamente", ha dicho.