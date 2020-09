La directora y guionista catalana Isabel Coixet (Barcelona, 1960) ha dedicado este sábado su discurso de aceptación del Premio Nacional de Cinematografía 2020 a los cineastas que están empezando, a quienes ha recordado que "incluso para los que la desprecian, la cultura es el futuro".

Coixet ha recogido el premio de manos del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en un acto celebrado en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, arropada por compañeras de profesión como las directoras Icíar Bollaín y Elena Trapé o la actriz Candela Peña, directores de los principales festivales de cine, productores, distribuidores y representantes institucionales.

Cuando se anunció la concesión del premio, el pasado 4 de septiembre, la directora de "La librería" o "Cosas que nunca te dije" ya anunció que usaría los 30.000 euros con los que está dotado para apoyar "a la gente que empieza y que necesita un empujón". Hoy además les ha dedicado su discurso, con una serie de consejos que, según ha dicho, le habría gustado escuchar a ella cuando estaba empezando, consejos como no tener miedo a la cámara, fijarse en lo cotidiano, no perder el tiempo en criticar a otros o lamentarse y acudir "llorado, meado y psicoanalizado" al set de rodaje.

En ese sentido ha recordado su reacción cuando hace 30 años acudió al Festival de San Sebastián con su primera película que la crítica destrozó. "Me hubiera gustado decir a esa chica que lloraba que los festivales son geniales para descubrir cine, pero también son plazas de torear egos y, si tienes un ego pequeño y frágil, sufrirás, pero no es el fin del mundo". Ganadora de ocho premios Goya como directora o guionista y pionera en hacer un cine con proyección internacional, Coixet se ha referido especialmente a las mujeres cineastas que tratan de abrirse camino.

"La mala noticia" para ellas, ha dicho, es que el esfuerzo "se multiplica por mil". "Os insinuarán que todo lo que tenéis es por ser mujeres pero paradójicamente os pondrán obstáculos por serlo", ha subrayado aunque luego han venido las buenas noticias: "Por fin siento que esto está cambiando, hay un interés real más allá de los eslóganes por nuestra mirada y nuestra manera de estar en el mundo".

El ministro de Cultura ha enumerado las razones por las que se le ha concedido este premio a la directora catalana y ha destacado entre ellas que "ha abierto caminos" a cineastas más jóvenes, su versatilidad, su valentía para asumir riesgos y su proyección internacional. "Tu obra es un referente imprescindible para las nuevas generaciones de cineastas", ha subrayado, una cinematografía que "ha transitado culturas y lugares, de Alaska a Barcelona, de Berlín a Nueva York, de Tokio a Colorado".

También ha hecho hincapié en su faceta como documentalista, su "lucha por denunciar injusticias" y "dar voz a las víctimas" en títulos como "Viaje al corazón de la tortura", "Invisibles" o "Marea blanca", entre otros. El acto lo ha abierto la directora y guionista también catalana Elena Trapé ("Las distancias", 2018), como ejemplo de esas cineastas que han venido detrás y que le deben tanta inspiración y un papel "decisivo" en sus trayectorias. Trapé ha contado que allá por 1996 ella estudiaba Historia del Arte cuando descubrió "Cosas que nunca te dije".

"Me explotó la cabeza, fui tres veces al cine a verla, me preguntaba cómo era posible que una directora de Barcelona rodara una película 'indie' en Estados Unidos con Lili Taylor", ha recordado. "Coixet abrió un camino que no existía antes, la posibilidad de traspasar fronteras y explicar historias con referentes culturales, visuales y musicales que hasta entonces parecían ajenos a lo que producía el mercado nacional", ha agregado.

El Premio Nacional de Cinematografía recompensa anualmente la aportación más sobresaliente en el ámbito cinematográfico español, puesta de manifiesto a través de una obra hecha pública o una labor profesional desarrollada durante el último año o, en casos excepcionales, como reconocimiento a una trayectoria profesional. En la última edición recayó en la también directora y guionista Josefina Molina, y con anterioridad lo recibieron la productora Esther García (El Deseo), Antonio Banderas, Ángela Molina o Fernando Trueba.