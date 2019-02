Una íntima amiga del diseñador Karl Lagarfeld revela la causa de su muerte

La íntima amiga de Karl Lagarfeld Natasha Fraser-Cavassoni ha desvelado la causa de la muerte del diseñador al diario británico 'Daily Mail'.

Natasha forjó una amistad después de un año y medio en el estudio de Chanel, donde conoció al icónico diseñador, y unos días después de su muerte la escritora ha escrito una emotiva carta a 'Daily Mail' en la que muestra su profundo dolor tras la pérdida de su gran amigo: "La muerte de Karl Lagerfeld me ha dividido en dos. Mi lado racional se alivia porque ya no tiene dolor, Karl tuvo cáncer de páncreas, pero mi lado emocional no puede soportar la idea de que nunca volveremos a hablar".

Un cáncer de páncreas habría acabado con la vida del diseñador de 85 años, según ha asegurado su fiel amiga, aunque ninguna de las firmas del modisto lo ha confirmado.

El diseñador, que fue incinerado en Mont-Valerien en Nanterre, fue uno de los iconos de la moda y un hombre con gran sentido del humor, pero al que tampoco faltaba temperamento: "Siempre lo asociaré con los recuerdos más alegres, como volar con él y su equipo de Chanel para ver las decoraciones navideñas en Hamburgo y, al llegar, nos saludó a cada uno de nosotros con una casita de jengibre diferente".

Su amiga ha decidido dar de esta manera el último adiós a su gran amigo, nacido en Hamburgo, pero instalado en París desde los años 50, donde acabó forjando su esencia al convertirse en un icono de 'Chanel'.