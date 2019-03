Hugo Silva: "'El Cuerpo' es desconcertante"

Belén Rueda es el cadáver que ha desaparecido. Y José Coronado el policía que tendrá que encontrarlo. Ella tuvo que maquillarse como un muerto y quedarse muy quieta sobre la camilla del depósito. Él, alisarse el pelo todas las mañanas. Hoy nos han contado cómo llevaron esos pequeños sacrificios que tuvieron que hacer durante el rodaje de 'El cuerpo'.

Este lunes el director Oriol Paulo y el equipo al completo han presentado la película en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense antes de que llegue a los cines el próximo 21 de diciembre.

Y aunque ahora se lo pasen tan bien, durante el rodaje tuvieron que meterse en un depósito de cadáveres. A Belén Rueda le dio "mucha grima". "Al principio por la temperatura de la camilla". Al menos luce bien de muerta. Nos lo muestra Coronado que guarda una imagen suya en el móvil.

A Coronado no le gustó mucho su look. Pasaba una hora al día "alisando los rizos" para cambiar completamente de aspecto. Hoy vuelve a su imagen habitual. y ha vuelto a la sala de disecciones para presentar una película "Im- presionante". Para Hugo Silva es "des-concertante". Sin embargo Belén define la película como "Un thriller que no hay que perderse".