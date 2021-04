Todas las cartas están sobre la mesa en esta gala de los Premios Oscar que planta cara a la pandemia. En este sentido, Pepa Blanes, jefa de Cultura de la 'Cadena Ser', señala que van a ser unos Oscar "que digan mucho a la industria y a la sociedad americana".

Se trata de unos premios diferentes para una Academia diferente. Y es que, como afirma David Martos, director de 'Kinótico' (Onda Cero), "ha cambiado su 'corpus' de votantes y han entrado muchísimas minorías".

Además, esta gala de 2021 apunta a ser histórica ya que por primera vez hay dos mujeres nominadas a mejor dirección: Chloé Zhao, por 'Nomadland', y Emerald Fennell, por 'Promising Young Woman'. "Ya nadie puede venir a decir que qué hacen estas tías aquí o que son intrusas", manifiesta Blanes al respecto.

El Oscar a Mejor Actriz, entre las categorías más reñidas

Entre las categorías más reñidas se encuentra la de 'Mejor Actriz'. "Es la gran incógnita de la noche; cada una de las nominadas ha ganado un premio", subraya Javier Zurro, periodista de Cultura de 'El Español'. Las candidatas al premio son Viola Davis, por 'La madre del blues'; Frances McDormand por 'Nomadland'; Vanessa Kirby, por 'Fragmentos de una mujer', Andra Day, por 'The United States vs. Billie Holiday'; y Carey Mulligan, por 'Una joven prometedora'.

Para David Martos, "Viola Davis es la nueva Meryl Streep", mientras que Javier Zurro cree que Andra Day "va a dar la sorpresa y va a ganar el Oscar".

Y en cuanto a los nominados a Mejor Actor, Pepa Blanes expresa que Anthony Hopkins "hace una cosa espectacular" en 'The Father', pero cree que va a ser Chadwick Boseman a quien le den el premio por su papel en 'La madre del blues'. Además, también están nominados Gary Oldman, por 'Mank'; Riz Ahmed, por Sound of Metal', Steven Yeun, por 'Minari'.

Las apuestas están servidas a unas horas de volver a escuchar eso de "And the Oscar goes to…".