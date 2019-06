El historiador Ian Kershaw: "El legado de la Guerra Civil y Franco estará ahí durante generaciones"

El historiador británico Ian Kershaw habla en su nuevo libro 'Ascenso y crisis. Europa, 1950-2017: un camino incierto' (Crítica) sobre la transición española y de las últimas siete décadas de la historia de Europa.

"No soy quién para decir a España cómo abordar su pasado pero, a mi juicio, el legado de la Guerra Civil y Franco va a estar ahí durante generaciones hasta poder superarlo, pero no se puede tener un conflicto perpetuo con el pasado", explica Kershaw.

No obstante, asegura que se deben adquirir "ciertos compromisos" al igual que se hizo en Alemania en la década de los 50.

Respecto al papel del rey Juan Carlos I, el historiador asegura en su libro que "no era un demócrata de instinto" pero que "veía en qué dirección soplaba el viento", algo que fue un "papel fundamental para allanar el camino a la democracia". De hecho, añade que de no ser por él la transición habría sido mucho más difícil.

También ha querido opinar sobre los nacionalismos haciendo una referencia a la situación actual de Cataluña: "Mi esperanza es que Cataluña se quede dentro de España, con su identidad separada, pero políticamente como una parte de España", una visión aplicable también para Europa.

Se escandaliza al comentar cómo "actuó España en respuesta" al movimiento independentista en Cataluña: "Comparar cualquier aspecto de este asunto con Hitler o los nazis es una falta de sensibilidad".

Sin embargo al tratar el Brexit, Kershaw no se muestra tan positivo respecto a su permanencia en la Unión Europea (UE). "Es una situación que me entristece. Asumiendo que la marcha sea real, creo que es improbable que haya un retorno. El Brexit no resolverá los problemas, un acto de autolesión cuyas consecuencias serán muy duraderas", explica a 'El País'.

En estos últimos años, el británico ha notado un auge en los populismos y en la educación sobre el Holocausto, una relación que "no es tan clara ni tan casual".

No obstante, la "gran mayoría de la población rechaza estos movimientos" que "normalmente se mueven hacia la derecha llevando al racismo y al antisemitismo".