No habían pasado ni 20 minutos de la publicación de 'Sessions #53' de Bizarrap y Shakira cuando a la artista venezolana Briella le han empezado a llover los mensajes directos en su cuenta de Instagram. Y hasta en Twitter, a pesar de que ella no es activa en esta red social, según ha confesado. Los usuarios le advertían del gran parecido del polémico tema con su tema 'Solo tú'. "Estoy en shock, la melodía sí es full parecida a 'Solo tú' y no sé qué hacer. Estoy hasta temblando, tengo el corazón acelerado".

La joven ha querido dejar claro en sus historias de Instagram que siempre ha sido fan de Shakira y admira el trabajo de Bizarrap. "Yo amo a Shakira, yo he sido fan y es hasta un honor que me plagie, pero no, es muy parecido", defendía en unos de sus vídeos. Al mismo tiempo insitía en que sus declaraciones no iban con la intención de desprestigiar a la cantante sino de conseguir un reconocimiento por su parte.

"Si mi canción, que se hizo viral en TikTok, fue utilizada como inspiración me gustaría, al menos, recibir el crédito. No lo estoy haciendo con mala intención. Como compositora sería un honor tener créditos de esta canción", ha explicado la cantante al mismo tiempo que dejaba claro que su canción fue publicada hace seis meses.