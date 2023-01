"Ahora Shakira a ver cómo va entrando el dinero y a poner los nudillos en hielo, porque le tienen que doler", afirma Dani Mateo tras escuchar todos los dardos que la colombiana lanza a Gerard Piqué en su nueva canción con Bizarrap: 'Session 53'. "A mí no me extrañaría que en un mes volvieran, no sería el único caso, últimamente hemos visto alguno", afirma Miki Nadal en referencia a la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

"Al precio que estará la luz, que Bizarrap y Shakira no se han podido pagar el videoclip con la luz encendida", bromea Dani Mateo. Pero los zapeadores no son los únicos en reaccionar a este tema viral. La canción está en boca de todos, hasta de otros famosos como Aitana, Alejandro Sanz, Chenoa o youtubers como Ibai Llanos. Y es que hay youtubers que, incluso, se han grabado reaccionando a la letra. Puedes ver todas estas reacciones en el vídeo de arriba.