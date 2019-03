El Gobierno de Monago permite celebrar un torneo de pádel en el anfiteatro de Mérida

"Si dan el visto bueno es porque no hay ningún peligro. El anfiteatro está en buenas manos, lo que sucede es que alguien quiere buscar tres pies al gato". Por el contrario, el concejal de IU en la ciudad extremeña califica de "catetada" la celebración de este tipo de eventos en el anfiteatro por el más que posible desgaste que pueda sufrir el histórico monumento.

El Ayuntamiento de Mérida celebrará en mayo una de las pruebas del torneo de pádel World Padel Tour, en el anfiteatro romano, con la construcción de una estructura de metal con capacidad para tres mil personas que instalarán alrededor del propio monumento.



La noticia ya ha saltado a la prensa internacional, uno de los medios de referencia en el mundo del arte lo califica de "error colosal" y recuerdan que según la normativa solo se pueden celebrar aquí eventos culturales, como ocurre en el teatro de Mérida. A los vecinos no les ha gustado nada que conviertan su monumento en un polideportivo.



La oposición culpa directamente a José Antonio Monago, porque aunque lo organiza el Ayuntamiento, es la Junta de Extremadura la que da el permiso.

Álvaro Vázquez, concejal de IU en Mérida, ha añadido que "se han hecho luchas de gladiadores y una media maratón, pero son eventos compatibles con la conservación del monumento. Este evento deportivo, que nos encanta que se celebre en la ciudad de Mérida, no es compatible con la conservación y la protección del anfiteatro por la complejidad de la infraestructura que se pretende instalar".

Y no es el único en contra de la celebración del evento deportivo en el anfiteatro romano de la ciudad, Pedro Mateos, investigador del Instituto de Arqueología de Mérida, dependiente del CSIC y de la Junta de Extremadura, y antiguo director de dicho consorcio ha dejado clara su opinión al respecto. "Es una barbaridad. No estoy de acuerdo. Estamos tendiendo a utilizar demasiado los monumentos para sacar un rendimiento a corto plazo. Debe hacerse para mejorar el monumento desde el punto de vista físico y de su imagen y este caso no repercute en el anfiteatro".