La Fundación Dalí y el Estado piden condenar a la pitonisa Pilar Abel por "caprichosa"

El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Madrid ha celebrado una vista oral para estudiar la demanda de paternidad presentada por Abel para ser reconocida como hija del pintor catalán. El auto se conocerá previsiblemente a partir de la próxima semana, tal y como han explicado fuentes jurídicas.

"Hay que imponer costas por temeridad para poner coto y sancionar a personas que de manera tan frívola interponen demandas tan serias", han explicado los abogados de la Fundación Gala-Dalí, quienes han apuntado que en este caso ya hay "una verdad científica".

Por su parte, el fiscal ha insistido en que se ha actuado "de manera caprichosa e infundada" y no ve "sostenible que no se defienda la memoria de los muertos". Por su parte, la defensa de Pilar Abel ha intentado desde el inicio de la vista oral la suspensión del proceso al no contar con un "informe riguroso" sobre la custodia de las pruebas de AND, que ha sido rechazado por el juez.

"Solo pedimos un proceso de transparencia porque, en este caso, al ser demandado el Estado, el Instituto de Toxicología es juez y parte", ha señalado el abogado de la vidente. Mientras, Abel ha reconocido que seguirá" luchando" en caso de no haber una sentencia favorable, incluso acudiendo a Estrasburgo en última sentencia.

La demandante también ha criticado a los testigos que había citado como parte al no haber comparecido ninguno, salvo el forense Narciso Bardalet.