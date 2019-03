Fernando Velázquez compone la banda sonora de 'Durante la tormenta', la nueva película de Atresmedia

"He esperado que hubiera un montaje, y de hecho un montaje bastante avanzado, porque así yo creo que puedo entender mejor qué necesita la película, no tener una idea preconcebida si no verla como es y así hacer la música que creo que necesita esta película, que es lo que va a quedar", ha contado Fernando Velázquez, compositor de la BSO de "Durante la tormenta".