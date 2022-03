Este sábado, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre en España, un día que, además de pasar tiempo con la familia, es perfecto para expresar lo que uno siente y recordar a nuestros padres lo importantes que son para nosotros. Además, es un día ideal para que las personas a las que les cuesta pronunciar un ‘te quiero’ a lo largo del año expresen sus sentimientos.

Este año cae sábado, por lo que cabe la posibilidad de organizar un día especial y pasar tiempo juntos. Aún así, encontrar un mensaje bonito en cuanto abran los ojos puede hacer que empiecen el día de la mejor manera. Por eso te traemos las mejores felicitaciones para enviar por WhatsApp este Día del Padre.

Hemos creado una lista con las mejores felicitaciones que circulan por la red para que puedas sorprenderle con la que mejor se adapte a ti, desde frases de grandes escritores hasta imágenes con textos incluidos.

Frases de grandes escritores para el Día del Padre

"El sueño del héroe es ser grande en todas partes y pequeño al lado de su padre". Víctor Hugo

"No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre". Sigmund Freud

"Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre". Gabriel García Márquez

“Un buen padre vale por cien maestros”. Jean Jacques Rousseau

“Solo un padre lo da todo para allanar el camino de sus hijos, haciendo con coraje inquebrantable las cosas que su padre hizo por él. Y esta línea quiero dedicarle: Solo un padre, pero el mejor hombre”. Edgar Guest

“Un hombre que no sabe ser un buen padre no es un auténtico hombre”. Mario Puzo

"Una casa es indestructible cuando está sostenida por un padre valiente, una madre prudente y un hijo obediente". Confucio

“No hay palabra ni pincel que llegue a manifestar amor de padre”. Mateo Alemán

“Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo”. William Shakespeare

“¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre!”. Juan Luis Vives

Frases cortas y bonitas para el Día del Padre

Eres todo un ejemplo a seguir, estoy orgullosa de poder decir que me parezco a ti aunque sea un poquito.

Papá, eres el más grande del mundo, ¡no sé qué haría sin ti!

Sé que no siempre es fácil ser padre, yo te he dado mucho trabajo, pero en todas mis caídas he encontrado tus manos para levantarme. ¡Gracias!

Algunos héroes no tienen capa. A estos los llamamos papá. ¡Feliz día del padre!

La sonrisa de un padre que está orgulloso de su hijo es una de las cosas más sorprendentes del mundo.

Eres mi refugio cuando las cosas no van bien, mi compañero en los buenos momentos, mi guía en la oscuridad y mi ejemplo a seguir

La vida no viene con un manual de instrucciones, pero con suerte la mía vino con un Papá... ¡Gracias infinitas por todo papá!

La felicidad no da el dinero ni tampoco las cosas materiales, la felicidad la da un padre como tú, eso es algo que no tiene precio.

Gracias por haberme educado así. Estoy orgullosa de ser como soy y eso te lo debo a ti.

Gracias por mostrarme que el amor es la clave de todo

Frases con imágenes para el Día del Padre

Hoy en día, la mayoría opta por mandar un mensaje a través de plataformas de mensajería, pero también cabe la posibilidad de adjuntar el texto con una imagen y sorprenderle aún más.