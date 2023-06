Concha Velasco "está estable". Tras varios días con informaciones acerca de un presunto empeoramiento de la salud de la actriz, de 83 años, su hijo Manuel ha confirmado a laSexta que su madre se encuentra "estable".

Manuel es el portavoz de la actriz desde que ingresase en una residencia geriátrica en febrero de 2022. A finales del pasado año, Velasco tuvo que ser ingresada en un hospital debido a un empeoramiento en su estado de salud.

"Se ha debilitado de manera rápida y progresiva debido a su enfermedad", decían entonces, recibiendo el alta el 1 de enero de este año. Entonces, pedían no contactar con ella ni llamarla por teléfono, ya que "se fatiga al hablar".

"Toda nuestra familia, que es numerosa y espectacular, estamos apoyándola", afirmaba Manuel. Concha Velasco ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones desde el empeoramiento en su estado de salud que sufre desde el verano de 2021.

Las últimas noticias que nos llegaban de Concha Velasco lo hacían a través de sus primas, Ángeles y Esperanza Varona, que reconocían que estaba "flojita". "Está en la residencia, está bien, pero su día a día es bastante monótono", afirmaban.

Su sobrina Manuela Velasco pasó con ella las navidades, asegurando que estaba "animadísima". "Se quiso maquillar, se pintó, se hizo su photocall... Me dijo, 'bueno, vienes tú ahora, pero se acaba de ir no sé quién, no sé cuántos...' y yo le pregunté si no estaba cansada y si quería que me fuese. Pero ella siempre dice que si fuera por ella, recibiría gente las 24 horas del día", afirmaba.