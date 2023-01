El año 2022 no acabó de la mejor manera para Concha Velasco, pues tuvo que ser ingresada el día de Navidad en un hospital madrileño debido al empeoramiento de su estado de salud. La icónica artista recibió el alta médica pocos días después y regresó a la residencia en la que vive.

A pesar de este susto, Concha Velasco pasó unas vacaciones de lo más divertidas, relata su sobrina Manuela Velasco. "Yo estuve con ella en navidades. Le pusimos el árbol de Navidad en la habitación y estaba animadísima", relata la también actriz ante la prensa.

"Se quiso maquillar, se pintó, se hizo su photocall... Me dijo, 'bueno, vienes tú ahora, pero se acaba de ir no sé quién, no sé cuántos...' y yo le pregunté si no estaba cansada y si quería que me fuese. Pero ella siempre dice que si fuera por ella, recibiría gente las 24 horas del día", comenta alegramente.