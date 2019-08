'D23 Expo-The Ultimate Disney Fan Event' es uno de los acontecimientos de fenómeno fan más importantes a nivel internacional que se celebra cada dos años en Anaheim, Los Ángeles. Un evento propio de 'Disney' que este 2019 no ha dejado indiferente a nadie con la noticia de la llegada de 'Disney+' el próximo 12 de noviembre y una veintena de estrenos, según informa Vertele.

Además de incluir en su catálogo películas clásicas y todas las producciones de 'Marve'l, 'Pixar', 'Star Wars', 'National Geographic' y los canales para el público infantil, Disney+ contará con más de 20 estrenos, como series del universo 'Marvel' además de las mencionadas de 'Star Wars', películas originales, 'reality shows', documentales, según explica La Vanguardia, y esperados regresos como el de 'Lizzie Mcguire' o 'High School Musical'.

Grandes noticias que llegaron a lo más alto con la aparición de Ewan McGregor sobre el escenario junto con la presidenta de 'LucasFilm', productora de 'Star Wars', Kathleen Kennedy. Semanas antes de la D23 se había estado rumoreando sobre la vuelta de McGregor al universo 'Star Wars' y encarnar al conocido jedi Obi-Wan Kenobi, pero el actor ha aprovechado el evento para confirmarlo ante 6.000 personas y seguidores de la saga.

"Vamos a resolver un rumor que lleva expandiéndose varios días -avanzó la máxima responsable del universo 'Star Wars'-, ¿Volverás a ser Obi-Wan Kenobi?". Ante la pregunta, McGregor, decidido, respondió con un rotundo 'Sí'. El furor del público ante la respuesta del actor fue más que notable.

Para la decepción de muchos, la confirmación de la vuelta de Obi Wan-Kenobi no trajo pistas de cómo será la trama aunque su producción comenzará en 2020. 'Kenobi' será la tercera serie de acción real de la franquicia 'Star Wars' tras 'Rogue One', que liderará el mexicano Diego Luna, y la futura 'The Mandalorian', cuyo estreno será en otoño de 2019.

El regreso de 'Lizzie McGuire' fue otra de las grandes sorpresas que Disney compartió con sus seguidores durante la D23. Hilary Duff se subió al escenario para anunciar la vuelta de uno de los personajes más conocidos de 'Disney Channel'. "Ella es mayor, ha crecido. Tiene su trabajo soñado, un novio y un apartamento en Brooklyn", avanzó Duff sobre cómo será la nueva vida de Lizzie.

Disney+ llegará en noviembre como un servicio de streaming o, mejor dicho, como el nuevo enemigo de los gigantes digitales HBO, Netflix Amazon Prime. Estará disponible desde el 12 de noviembre en Estados Unidos y otros países entre los que aún no están España ni Latinoamérica, aunque próximamente se compartirán más fechas de su llegada a otros sitios.