'Impeachment: American Crime Story' será el nombre de tercera entrega de 'American Crime Story' en la que su creador, Ryan Murphy, relatará el escándalo sexual que protagonizaron Bill Clinton y Monica Lewinsky, uno de los más sonados de la historia de Estados Unidos. La noticia la ha dado John Landgraf, el productor de FX, durante una gala de la Asociación de Críticos de Televisión.

En un primer momento la temporada la antología creada iba a centrarse en las consecuencias del huracán Katrina, pero finalmente su creador se decantó por la trama del escándalo sexual.

La propia Monica Lewinsky sera la productora de la serie

El guion correrá a cargo de Sarah Burgess y su fuente de inspiración ha sido el libro de no ficción 'A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President', publicado por Jeffrey Toobin en 1999, según informa 'The Hollywood Reporter'.

El rodaje de 'Impeachment: American Crime Story' dará comienzo en febrero de 2020 y su estreno se espera que sea en septiembre de dicho año.

El escándalo sexual-político 'Clinton-Lewinsky' salió a la luz en 1998 cuando se descubrió que Bill Clinton, entonces Presidente de los Estados Unidos, tuvo una relación sexual con una becaria de 22 años de la Casa Blanca llamada Monica Lewinsky. Finalmente, Clinton fue exonerado de todos los cargos, aunque su imagen ya quedó machacada para siempre, al igual o más que la de Lewinsky.

Actrices confirmadas

La nueva entrega de la serie ganadora de cuatro globos de oro y 16 Emmy, será producida por la propia protagonista de la historia, Monica Lewonsky. Pero, ¿quién la encarnará? Beanie Feldstein, actriz de películas como 'Súper Empollonas' o 'Lady Bird', largometraje que obtuvo cinco nominaciones a los Oscar.

Sarah Paulson, musa de Ryan Murphy, interpretará a Linda Tripp, una funcionaria de la Casa Blanca y, a su vez, amiga de la joven Monica Lewinsky que grabó las conversaciones telefónicas privadas sin ella saberlo.

Otra de las actrices confirmadas es Annaleigh Ashford (Masters of Sex) en el papel de Paula Jones, la funcionaria del Estado de Arkansas que acusó a Clinton, por aquel entonces gobernador, de haberla acosado sexualmente y en cuyo juicio el caso Lewinsky estaría presente.

Según explica el productor de FX en un comunicado, 'Impeachment' llevará al público "un mejor contexto de historias que merecen una mejor comprensión", al igual que 'The People v. O.J. Simpson' (2016) y 'El asesinato de Gianni Versace'(2018), las anteriores entregas de la serie disponibles en Netflix. "'Impeachment: American Crime Story' también reflejará "las mujeres que se vieron envueltas en el escándalo y guerra política que ensombreció la presidencia de Clinton", añade el directivo.