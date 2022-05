Días antes de la gala de los óscar, Will Smith dio una entrevista que vista ahora parece casi casi premonitoria. Confesó que había tenido una visión tras haber consumido sustancias alucinógenas como la ayahuasca: vio cómo su vida y su carrera se derrumbaban, justo lo que pasó tras el famoso bofetón.

"Empecé a ver cómo mi dinero volaba por los aires. Y yo intentaba agarrar mi dinero y mi carrera, pero mi vida entera se estaba destruyendo", así describía el actor las alucinaciones que vivió al consumir esta sustancia.

Alucinaciones que, poco después, durante la gala parecían cumplirse. Tras su incidente con el cómico Chris Rock, el actor fue expulsado de la Academia durante diez años y vio cómo se paralizaban algunos de sus proyectos.

"Debes aprender a vivir con la realidad de que en cualquier momento todo puede esfumarse en un segundo", aseguró el actor en esta entrevista, donde también reconocía que la droga le puso frente al espejo de una vida que no le hacía feliz.

"Mi matrimonio no era lo suficientemente bueno. Mis hijos no estaban lo suficientemente saludables y nada de lo que tenía conseguía satisfacerme", dijo. A pesar de ello, tras su experiencia con la ayahuasca, Will Smith aseguraba que está preparado para enfrentarse a un futuro que seguro nunca imaginó.