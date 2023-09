María Teresa Campos ha sido incinerada este miércoles en Madrid en la intimidad. Pero su muerte ha sido un duro golpe para los que la admiraban y ha recibido numerosas muestras de cariño de muchas personalidades, así como amigos y familiares. Una de las personas que también han dedicado emotivas palabras a la comunicadora es Estefanía Arrocet, hija de Edmundo Bigote Arrocet, la última pareja de la presentadora. "Me inspira la gran mujer que fuiste", ha escrito en un post en Instagram.

Unas palabras distintas de las que dedicó Edmundo a Campos, que aseguró que en caso de poder tener una última conversación con ella, no le pediría perdón. "La que me tenía que haber pedido perdón es ella. Yo no a ella porque nunca fue verdad nada de eso". Su hija no obstante, ha mostrado cariño y admiración por la presentadora, a quien considera una gran mujer. "Con el corazón pesado y el muy alma triste, hoy despierto ante tan triste noticia y me acuerdo de ti, de tu cariño y de lo que pude compartir tan cercanamente contigo", ha expresado Estefanía.

"Me inspira la gran mujer que fuiste y lo mucho que creaste a tu alrededor. Mujeres como tú, como mi madre también (las dos grandísimas), nos abrieron el camino a nosotras para poder ser y brillar más fácilmente", ha señalado, recordando el dolor que sintió tras perder a su madre. "Este dolor, de perder a una mamá, parece que viene del mismo sitio porque lo siento hoy igual", ha añadido.

"Guardaré con orgullo dentro de mí tus consejos (que ya ha empezado a aplicar), con dulzura la memoria de tu mano sobre la mía acompañada de tu sinceridad y vulnerabilidad, que por delante y sin filtro se mostraba siempre", ha escrito. Estefanía no ha querido eso sí hablar de polémicas, solo ha dedicado bonitas palabras a la comunicadora, pero sí reconoce que "ha habido mucho ruido, pero el corazón no lo oye y lo esencial ahí queda". "Descansa en paz con Dios en el cielo y ahí nos vemos Teresa. Un abrazo muy fuerte a la familia, mi corazón, con el vuestro", ha manifestado.