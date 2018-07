La emotiva historia detrás de 'Bear Story', el cortometraje de animación nominado a los Oscar

El corto de animación chileno 'Bear Story' aspira a llevarse la primera estatuilla de los Óscar para Chile midiéndose, y plantando cara a la atura, contra 'Sanjay 's Super Team ', una cinta de Disney-Pixar. El corto chileno narra la historia de un oso, que es en realidad un abuelo, encerrado en un circo, que en realidad es un exilio forzado.

'Bear Story', planta cara a los estudios Disney-Pixar en la lucha por el Oscar

"Estamos ahí compitiendo contra Pixar, es una locura. Son animadores que están en otro nivel, como un Olimpo de la animación. Imagínate, nuestro corto costó 40.000 dólares, con eso ellos hacen como un segundo de película", declara el director del cortometraje, Gabriel Osorio, a la BBC.

'Bear Story' se estrenó en el Festival de Animación de Annecy en junio de 2014 y desde entonces ha recibido más de 50 premios internacionales.

"Mi abuelo, Leopoldo Osorio, fue detenido en 1973, durante la dictadura de Pinochet en Chile. Fue encarcelado durante dos años y obligado a vivir en el exilio separado de su familia", explica el director de 'Bear Story'.

Precisamente la historia de su abuelo fue la inspiración de Gabriel Osorio para contar la historia de 'Bear Story'. "Durante mi infancia sentí la presencia invisible de un abuelo ausente, que no estaba muerto, pero no estaba presente en mi vida. Mi cortometraje lleva historia no es sobre la vida de mi abuelo, se inspira en su ausencia y la marca que dejó en mí", asegura.