La emotiva y feminista declaración de amor de Ryan Gosling a Eva Mendes: "Sin ella, yo no estaría aquí"

El actor Ryan Gosling protagonizó unas aclamadas palabras durante sus agradecimientos después de alzarse con el galardón a mejor actor por su papel en 'La ciudad de las estrellas - La la land' durante la gala de los Globos de Oro 2017.

"Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas. Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer. Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", explicó el actor.

Sus palabras no se han quedado exclusivamente en una declaración de amor hacia su pareja, y es que muchas mujeres han querido agradecer el contenido feminista de sus declaraciones.

Ryan Gosling agradece a Eva Mendes que haya dedicado su tiempo a cuidar de su hija estando embarazada mientras su hermano luchaba contra un cáncer que finalmente acabó con su vida. Lo cierto es que muchas mujeres han ayudado a sus parejas a poder disfrutar de los mejores momentos de sus vidas, pocas veces se ha reconocido ese papel fundamental.