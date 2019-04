Meryl Streep arrasa con su discurso cargado de dardos a Donald Trump durante la gala de los Globos de Oro

Posteriormente, continuó: " Me rompió el corazón ver esto y todavía no puedo sacármelo de la cabeza porque no era una película, sino la vida real. Humillar así a alguien en público por parte de una persona con tanto poder llega a todo el mundo, y en cierta forma da permiso a otra gente a hacer lo mismo".

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6