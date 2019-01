Donald Trump se cuela entre los nominados a los Razzie 2019, los premios a lo peor del cine

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha colado entre los nominados a los Golden Raspberry Awards 2019, más conocidos como los Razzie, los galardones que señalan lo peor del cine del año... y lo ha hecho por partida doble.

El mandatario republicano opta al galardón al peor actor por los documentales 'Death of a Nation' y ' Fahrenheit 11/9'. Con esta candidatura, Trump se convierte en el segundo presidente estadounidense en optar a tal dudoso honor, después de que George W. Bush fuera nominado y ganase en 2005 por 'Fahrenheit 9/11".

El documental 'Death of a Nation' lidera las nominaciones, junto con el biopic 'Gotti' y las comedias 'Holmes & Watson' y ' ¿Quién está matando a los moñecos?, con seis candidaturas.

Dirigido por Dinesh D'Souza, que arrasó ya en los Razzie de 2017 con su anterior documentas ('Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'), el filme hace una comparativa entre Abraham Lincon y Donald Trimp. Por otro lado, el presidente y su esposa Melania logran también una nominación por el documental 'Fahrenheir 11/9', dirigido por Michael Moore.

En esta 39ª edición de los premios Golden Raspberry, lo más notable ha sido las tres nominaciones a peor dirección, peor actriz de reparto y peor guión a 'Cincuenta sombras liberadas', con la que se cerraba la trilogía erótica de las novelas de E. L. James, ya que se convierte en la película con menos candidaturas a los Razzie de la saga 'Cincuenta Sombras'.