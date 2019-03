Un documental muestra la "parte más humana" de las protestas que enfrentaron a los indígenas contra la explotación petrolera

El pueblo indígena y el Gobierno peruano luchan en una auténtica batalla por la riqueza natural del Amazonas. El combate político acabó en revueltas con decenas de muertos. Esta historia es contada en el documental 'Cuando dos mundos chocan' que ha ganado el premio a mejor documental en DocumentaMadrid 2016

"Este documental es una experiencia inmersiva, queríamos reflejar el lado más humano de la historia. Es muy importante plasmar el punto de vista de las dos partes del conflicto para que sea el propio público el que juzgue", explica Mathew Orzel, co-director del documental.

En el año 2009 el gobierno defendía que explotar los recursos de la selva traería un crecimiento económico al país. Pero no contó con la opinión de los que allí vivían. "Estas personas no son ciudadanos de primera clase. Los 400.000 nativos no pueden decir a 28 millones de peruanos: tú no tienes derecho a venir por aquí. De ninguna manera, eso es un error gravísimo", declaraba Alan García, expresidente de Perú.

Pero los indígenas sólo querían ser escuchados. Sus vidas dependen de un ecosistema que la petroleras han invadido. "¿Cómo podemos ser escuchados? ¿De qué manera cuando un pueblo no quiere se puede llegar al diálogo, sin llegar a esto?", clama una indígena.

El choque entre la naturaleza y el interés económico es una guerra común en muchos lugares del mundo y que puede tener trágicas consecuencias.