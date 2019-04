'Distintos', una historia de superación protagonizada por dos chicos con síndrome de Down que demuestran que nada es imposible

UN VIAJE INOLVIDABLE

Dos chicos emprenden un viaje para ver cantar a su ídolo. Esta historia no tendría nada de particular si no fuera porque son jóvenes con síndrome de Down. Un documental cuenta con mucho humor las peripecias de Pablo y Salva para ver a Alejandro Sanz. Al final, lo logran y además demuestran que para ellos nada es imposible.