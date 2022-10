"Las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio", dijo en un comunicado el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, al anunciar el despido del realizador.

Gunn publicó varios tuits en los que pedía perdón y aseguraba que ahora es una persona "muy diferente". "Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como "un provocador".

"Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. Shhh!", se lee en un tuit del realizador de 2009. "Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood de 'The Giving Tree' con un final feliz: el árbol vuelve a crecer y le hace una felación al niño", escribió en otro mensaje en 2011.