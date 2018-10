Despertar en dignidad, ser críticos, entender su mundo... la Filosofía vuelve a las aulas para ayudar a los jóvenes a pensar

La diferencia entre no saber nada y sólo saber que no se sabe nada se llama Filosofía. La adolescencia es época de amores platónicos y de profundas preguntas. Pero aunque no lo creamos, todo tiene una respuesta desde la Filosofía.

Pero el objetivo de esta ciencia no es responder preguntas, sino que lleguemos a hacérnoslas. "La Filosofía lo que hace es mejorar la calidad de la preguntas y la calidad de una vida se parece mucho a la calidad de preguntas que nos hacemos", explica Diego Carrocho, profesor del departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid.

La vuelta de la asignatura a 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, como dice el filósofo Javier Gomá, formará ciudadanos. "La filosofía es aquella asignatura que despierta al estudiante el sentimiento de su propia dignidad, una condición para ser buen ciudadano", señala este escritor.

La Filosofía es como una buena semilla. Una tierra sin plantar, siempre es más yerma. Echémosle semillas a la vida o, como diría Kant, atrevámonos a saber.