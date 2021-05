Demi Lovato ha anunciado que se identifica como una persona de género no binario, después de haber reflexionado durante varios meses sobre su identidad. En un nuevo vídeo de su proyecto "4D With Demi Lovato", ha explicado que ha destinado este último año y medio para "sanar y autorreflexionar" y tras este proceso, ha sido consciente de que se identifica como no binario. "Siento que eso representa mejor la fluidez en mi expresión de género y me permite sentirme más fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo", ha especificado en el vídeo.

A partir de entonces, ha pedido que se usen los pronombres "they" y "them", que en inglés se utilizan indistintamente para el plural masculino y femenino y también para nombrar a las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros.

Con todo, ha declarado que todavía sigue aprendiendo y que no quiere erigirse como una voz experta. Añade además que compartir este sentimiento con sus seguidores "abre otro nivel de vulnerabilidad para mí".

Lovato ha confesado que comprendió mejor su expresión de género tras hablar con Sam Smith, cantante que también se identifica de esta manera. Además, este anuncio llega poco después de haberse emprendido en el proyecto de 'Dancing with the Devil'. una serie documental sobre su vida en la que hace especial hincapié en los episodios más traumáticos.

Entre los momentos más duros de su vida se encuentra la situación a la que llegó tras una sobredosis en 2018 y que le provocó un infarto y tres derrames cerebrales. "Me quedé con daño cerebral y todavía estoy lidiando con los efectos. No puedo conducir vehículos porque tengo puntos ciegos en la vista. Durante mucho tiempo no pude leer", ha explicado en este documental.