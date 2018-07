David Bowie, incinerado en una ceremonia privada en Nueva York

El cuerpo del músico David Bowie, fallecido el pasado 10 de enero a los 69 años a consecuencia de un cáncer, ha sido incinerado en una ceremonia privada en Nueva York. Siguiendo los deseos del propio artista, el funeral ha tenido lugar sin la presencia de ninguno de sus familiares y amigos.

Desde que se ha dado a conocer la triste noticia de su muerte, los fans del artista británico y los amantes de la música empezaron a especular en todo el mundo, con la fecha en la que tendría lugar el funeral, para así rendirle tributo.

El próximo 31 de marzo se celebrará en el Carnegie Hall de Nueva York,varios conciertos tributo en el que participarán The Roots, The Mountain Goats, Cyndi Lauper, Perry Farrell, Jakob Dylan y Heart's and Wilson. El director musical de la velada será el productor Tony Visconti, quien trabajó con David Bowie en multitud de trabajos, incluyendo el disco Blackstar que llegó a las tiendas el 8 de enero, coincidiendo con el 69 cumpleaños del artista, tan solo dos días antes de morir. Además, Bowie será honrado en la próxima edición de los Brit Awards en febrero.