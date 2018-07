La revista Sports Illustrated dedica cada año un especial bañadores y las modelos que los lucen son algunas de las modelos más cotizadas internacionalmente. Pero en este especial de trajes de baño, la revista quiere demostrar que el atractivo no tiene nada que ver con la talla o la edad y pretende luchar contra los cánones de la delgadez en las modelos.

Las modelos 'curvies' Ashley Graham y Philomena Kwao y Nicola Griffin de 56 años, han sido las modelos elegidas para este especial. Las tres posan en bikinis dorados en las cálidas playas de Puerto Rico y quieren representar a las mujeres de todas las formas y tamaños.

"A los 56 años me siento mejor que nunca. Tengo confianza y me siento atractiva. Me siento muy bien, muy fuerte y muy entusiasmada con el futuro", comenta la modelo Nicola Griffin en la web de Swim Suits For All. Ella es la modelo más madura de las tres, tan sólo lleva tres años en el mundo de la moda y su pelo blanco se ha convertido en su seña de identidad.

La modelo 'curvie' Ashley Graham es la nueva sensación en las pasarelas y ya ha protagonizado numerosas portadas de revistas. Abandera la talla 46 y no es la primera vez que aparece en Sport Illustrated, la joven declara que el consejo que da a las mujeres para sentirse atractivas es que "se miren al espejo y se digan: soy hermosa, soy atrevida, soy atractiva".

La modelo Philomena Kwao además de ser modelo, lucha por los derechos de las mujeres africanas en la ONG Women for Women International.

Este especial sobre baño que cada año publica Sports Illustrated, se pone a la venta en febrero y ya es toda una tradición en Estados Unidos. El año pasado, con motivo de su cincuenta aniversario, vendió casi 800.000 ejemplares.