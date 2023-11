La última canción de 'The Beatles' llega más de cuatro décadas después del asesinato de John Lennon. Pero lo hace con su propia voz. Fue Paul McCartney quien anunció la pasada primavera que el disco final de la que es considerada una de las mejores bandas de la historia tiraría de inteligencia artificial para rescatar la voz del vocalista, en una composición que el propio Lennon realizó dos años de su muerte. De las grabaciones de Lennon grabadas en un radiocasette en 1978, surge ahora 'Now and Then'. Pero ya de aquella misma cinta se sacó una remasterización de 'Free as a bird' y 'Real love' en 1995 y 1996, como parte del proyecto de la antología del grupo.

Aquel proyecto quedó inacabado, en parte, por los obstáculos tecnológicos por aquel entonces imposibles de salvar. "Trabajamos en ella todo lo que pudimos, pero no llegamos a terminarla", explicaba el propio McCartney. George Harrison no quiso ni trabajar en la canción, porque consideraba que la calidad de la voz era excesivamente mala. "No tenía buen título, necesitaba una reelaboración... pero tenía versos muy bonitos" y, al fin y al cabo, "cantaba John", añadía en Q Magazine. Pero como a George no le gustaba, se decidió no seguir con la canción: "'The Beatles' era una democracia". Durante años, la banda pensó que nunca podría completarse la grabación del tema.

Hasta que en 2022 llegó el golpe de suerte: un sistema de software desarrollado por el equipo de Peter Jackson abrió el camino para desacoplar la voz de John Lennon del sonido del piano. Como resultado, la grabación original pudo volver a trabajarse y 'sumarse' a las contribuciones del resto de la banda. Ahora, ha llegado el "gran momento". Holly Tessler, doctora especializada en Historia y el legado de 'The Beatles en la Universidad de Liverpool, ve la publicación de 'Now and Then' como un "momento muy dulce" para todos los fans de la banda. "La sensación es de un final. Creo que es muy significativo", señala a 'The Guardian'.

Cuándo y dónde se podrá escuchar 'Now and then'

El documental de 12 minutos en el que se cuenta la historia de cómo se consiguió recuperar la voz de Lennon para la última canción de 'The Beatles' está disponible desde el 1 de noviembre. Pero para escuchar en YouTube 'Now and Then' hay que esperar hasta el viernes 3 de noviembre a las 14:00h, si bien el jueves 2 de noviembre a las 15:00h (hora peninsular española) será lanzado a nivel internacional por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

La canción tiene contribuciones musicales de los cuatro beatles postLennon, incluida la guitarra del fallecido George Harrison. La letra de 'Now and then' fue escrita en su casa del edificio Dakota, de Nueva York, frente al cual John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980.

Letra de 'Now and Then'

I know it's true,

it's all becaouse of you

and if I make it through

it's all because of you.

And now and then

if we must start again,

well we will know for sure

that I love you.

Now and then

I miss you.

Oh!, now and then

I want you to be there for me,

always return to me.

I know it's true,

it's all because of you.

And if you go away

I know you'll never stay.

Now and then

I miss you.

Oh!, now and then

I want you to be there for me.

I know it's true,

it's all becaouse of you

and if I make it through

it's all because of you.

Letra de 'Now and then', traducida al castellano

Sé que es verdad / todo es por ti. / Y si lo he logrado / es gracias a ti. / Y de vez en cuando / si tenemos que empezar de nuevo / bueno, ya lo sabemos / que yo te quiero. / De vez en cuando / te echo de menos / ¡Oh! De vez en cuando / Quiero que estés conmigo / que siempre vuelvas a mí. / Sé que es verdad / todos es por ti / Y si te vas / sé que nunca te quedarás. / De vez en cuando / te echo de menos / ¡Oh! De vez en cuando / Quiero que estés conmigo / Sé que es verdad / todo es por ti. / Y si lo he logrado / es gracias a ti. /