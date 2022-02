Cristina Ramos es una cantante oriunda de Las Palmas conocida por su participación en diversos concursos musicales nacionales e internacionales. Ahora, la artista se enfrenta a una nueva aventura, ya que podría representar a San Marino en Eurovisión y enfrentarse con Chanel Terrero.

La artista lo ha contado en una entrevista concedida a Fórmula TV. "Llego al festival 'Una voce per San Marino' por una invitación del país y no pude decir que no", comenta Cristina Ramos sobre cómo recibió la noticia de su participación en el certamen.

En sus palabras para el citado medio también ha explicado cómo será su canción. Cristina Ramos ha detallado que el tema tendrá "mezcla de idiomas", un rasgo característico de sus proyectos musicales. Además, ha remarcado que seguirá la línea de otras canciones previas y que busca "disfrutar mucho", ya que así "es más fácil que el público también lo disfrute".

La opinión de Cristina Ramos sobre la polémica de Chanel

En caso de conseguir alzarse con la victoria en el festival 'Una voce per San Marino', Cristina Ramos se cruzaría con Chanel Terrero en Eurovisión. La cantante también ha dado su opinión sobre la polémica victoria de la intérprete de 'SloMo' en el Benidorm Fest: "Si te parece que ha habido tongo, habla del tongo, pero no dilapides a la persona que ha trabajado muchísimo".

Además, también ha explicado que no entiende el odio, pero se encuentra preparada para cualquier controversia que pudiera surgir: "¿Si estoy preparada para los eurodramas? Creo que sí, porque vivo en mi burbuja".