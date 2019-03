Una compañía de teatro denuncia censura del Ayuntamiento de Cartaya en una obra sobre víctimas y presos de ETA

La obra de teatro 'La mirada del otro', producida por la compañía 'Proyecto 43-2', es una reflexión sobre el conflicto vasco y no se podrá representar en Cartaya, un municipio de Huelva.

La compañía teatral asegura que el Ayuntamiento, gobernado por una coalición de independientes y del partido popular, ha censurado la obra por tratar el terrorismo de ETA.

Aunque 'La mirada del otro' ha sido cancelada, en los carteles del teatro de Cartaya todavía se anuncia la función para el viernes 8 de abril. María San Miguel, creadora, productora y actriz en la obra explica que hay "una relación directa" con el caso de los tititriteros: "Estoy convencida de que si la polémica de los titiriteros no hubiera ocurrido no se hubiera generado esta psicósis que también nos ha afectado en otras localidades aunque no de esta manera".

El Ayuntamiento ha publicado un comunicado negando la censura y alega que la obra se ha retirado por un reajuste de la programación para dar cabida a una obra de danza.

Se trata de una polémica que se suma a la de los titiriteros de Madrid, acusados de enaltecimiento del terrorismo por representar una obra de marionetas en la que aparecía un cartel que rezaba "Gora Alka-ETA".

El debate sobre los límites de la libertad de expresión también afecta a grupos de música, como 'Los Chikos del Maíz'. El Partido Popular de Getafe no quiere que actúen en el festival 'Cultura Inquieta' alegando que sus letras son humillantes para las víctimas de ETA.

Toni 'El Sucio', integrante del grupo reprocha que "con cualquier excusa ya eres ETA, ya pongas un tweet, hagas una obra de teatro o compongas una letra, está en peligro la libertad de expresión". Sin embargo, un juez ha archivado la causa que había contra ellos porque no vio indicios de delito.