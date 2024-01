Las agrupaciones que se suben este domingo al escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz han estado de celebración. Han pasado el primer corteo del COAC 2024. Algunas, de hecho, parten como favoritas en las puntuaciones no oficiales. Por ejemplo, la chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao' (los exageraos), que ocupa el séptimo puesto. Se subieron al escenario en la sesión número 3 de la fase preliminar y hoy lo harán también con el noveno puesto de la chirigota 'Los del Canal Sur'. De peores posiciones parten las comparsas 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida' y 'Pueblejito de la Frontera'. Pero esto no quiere decir nada. Todos parten de cero. También el coro 'Los luciérnagas'.

Orden de actuaciones

Coro: 'Los luciérnagas'

Chirigota: 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao' (los exageraos)

Cuarteto: 'Los cocos de Cadi'

Comparsa: 'La resbalaera, una comparsa de toda la vida'

Chirigota: 'Los del Canal Sur'

Comparsa: 'Pueblejito de la Frontera'

Chirigota: 'Los super-ego'

Dónde ver el COAC

Las sesiones han cambiado de fase desde el viernes. Pero no de hora. El certamen musical sigue empezando a la misma hora. A las 20:00h. Las normas siguen siendo las mismas. A no ser que seas uno de los afortunados con entrada, siempre puedes ver en directo el COAC a través de laSexta gracias a la retransmisión de Onda Cádiz Carnaval.