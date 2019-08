Aunque los cánones tradicionales continúan en las pasarelas y en las editoriales, el campo de visión es mayor gracias a pequeños grandes pasos como la decisión tomada por 'Victoria Secret' al fichar a Valentina Sampaio, su primera modelo transgénero y el último lo ha dado ni más ni menos que Chanel.

La que fue la maison del gran káiser de la moda, Karl Lagerfeld, durante 36 años, ha escogido una modelo trans llamada Teddy Quinlivan para que sea imagen oficial de su reputada firma de maquilaje Chanel Beauty. La modelo y también activista de 25 años ha celebrado su fichaje a través de su cuenta de Instagram.

"Me parece que ya no lloro cuando las cosas están tristes, pero ¿No es interesante cuando derramamos lágrimas en los momentos de triunfo? Este fue uno de esos momentos. Toda mi vida ha sido una pelea", dice la joven en la red social donde también relata el bullying que sufrió tanto en el colegio como en su casa por parte de su padre.

Asimismo confiesa cómo sus compañeros de clase le detallaban cómo la iban a matar. La modelo tampoco ha dejado de lado en su escrito la reacción totalmente negativa de la industria al hacer público los abusos que sufrió en el trabajo. "Pero esto es una victoria que ha hecho que todo lo de antes haya merecido la pena", explica Quinlivan.

"Desfilé para Chanel en un par de ocasiones cuando todavía vivía oculta (me refiero a que aún no había desvelado mi identidad trans), cuando la hice pública sabía que dejaría de colaborar con algunas marcas. Pensé que jamás volvería a trabajar para la icónica maison Chanel. Pero aquí estoy, protagonizando una campaña de Chanel Beauty. Soy la primera persona abiertamente transgénero y estoy muy orgullosa de representar a mi comunidad", continua la modelo estadounidense.

Fue Nicolas Gesquière, director creativo de Louis Vuitton, quien la descubrió en 2015. A partir de entonces, Quinlivan ha trabajado en muchas ocasiones con otras prestigiosas marcas como Gucci, Versace o Chloé. Según explica la revista Años más tarde, en 2017, decidió hacer pública su transexaulidad en un vídeo de la CNN en el se sinceraba sobre el acoso sufrido a lo largo de su vida.

La valiente decisión convirtió a la joven modelo en todo un referente para todas aquellas personas que no entran en el clásico molde que hasta hace unos años la industria requería a la mayoría de los modelos. Hablar abiertamente sobre su transexualidad no le cerró puertas, al revés, desde entonces no ha dejado de trabajar para varias firmas, tanto en campañas publicitarias como en sus desfiles, según informa La Vanguardia.

La conclusión del post donde desvela que es la primera modelo trans en posar para Chanel Beauty reafirma que es todo un ejemplo a seguir: "El mundo te derribará, te escupirá y te dirá que no vales. Es tu decisión tener la fuerza para levantarte y seguir adelante. Luchar. Porque si te rindes nunca experimentarás las lagrimas del triunfo. ¡Gracias a todos lo que han hecho realidad este sueño!".