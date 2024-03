Quizás recuerden el videoclip de 'El imperio contraataca' de Los Nikis que aparece en las imágenes que acompañan a estas líneas, pero no, en realidad este no era el videoclip, sino una actuación en la mítica Bola de Cristal. Ni este tema, ni 'Cien gaviotas' de Duncan Dhu ni tampoco 'Mucho Mejor' de Los Rodríguez los tuvieron. Ahora estas canciones necesitan ideas para saldar esa deuda.

¿Cómo se puede traer audiovisualmente a nuestros días un tema tan icónico como 'Adiós Papá' de Los Ronaldos en el que el estribillo se repetía "Adiós papá, adiós papá, consíguenos un poco de dinero más"? Eso de conseguirnos dinero igual nos recuerda a las generaciones precarias de hoy en día.

Pero cómo no jugar con este estribillo o con el de la canción 'Mucho mejor' de Los Rodríguez que dice "hace calor, hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción". De hecho, este himno de 1996 nos trae a la memoria largas noches de fiesta... Eso sí, está claro que "hace calor" no significa lo mismo ahora que hace 30 años cuando la emergencia climática no era tan alarmante.

Ante esta situación, la discográfica Warner Music quiere hacerle videoclips a cinco temas icónicos de nuestra historia que nunca los tuvieron, para lo que ha abierto un concurso que han llamado 'Los que Faltaban' en el que los participantes tendrán que presentar ideas, que esperamos que sean mejores que sacar gaviotas en el tema homónimo del grupo español Duncan Dhu.

Pero las propuestas también van a tener que competir con las joyas que se rodaron en 'La bola de cristal', un programa que se emitió durante los años 80 en la televisión pública que buscaba reflejar el lenguaje y las inquietudes de aquellos que vivieron el movimiento de la movida. Y es que muchas de las imágenes que nos vienen a la mente cuando escuchamos estos temas tan icónicos nos confunden, puesto que las actuaciones en este espacio no son los videoclips oficiales.

Por ejemplo, es fácil pensar que esta mítica actuación de los Nikis en el Retiro representado su tema 'El imperio contraataca' corresponde con su video oficial, pero no es así. Incluso, ahora podríamos tratar de alejarla de gritos políticos y ligarla más con éxitos mucho más nobles como es la última victoria de la selección femenina de fútbol.

Las inscripciones a 'Los que faltaban' ya están abiertas

'Los que faltaban' es un concurso único dirigido tanto a creadores de contenido como a profesionales de la imagen en el que podrán presentar sus ideas creativas para producir los que se convertirán en los videoclips oficiales de algunas de las canciones más icónicas de la historia de la música española que han definido la identidad de muchos a los largo de los años. Estas canciones son:

'El imperio contraataca' de los Nikis

'Cien gaviota' de Duncan Dhu

'El calor del amor en un bar' de Gabinete Caligari

'Adiós papá' de Los Ronaldos

'Mucho mejor' de Los Rodríguez

De esta forma, los participantes deberán presentar un dossier con la idea creativa para que el jurado, compuesto por representantes de Mahou, Warner Music Spain y el Instituto del Cine de Madrid -patrocinadores del concurso-, seleccione a tres finalistas por canción. Finalmente, los intérpretes de las canciones tendrán un papel clave en la selección de ganadores, ya que serán los responsables de elegir las cinco propuestas vencedoras.

Las inscripciones estarán abiertas del 18 de marzo al 14 de abril, y el 29 de abril se conocerán los ganadores que podrán rodar sus videoclips.