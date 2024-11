Cancelan el concierto de Ayax y Prok en el WiZink tras las denuncias por agresión sexual en redes

El concierto de los raperos granadinos Ayax y Prok, programado para el 25 de marzo de 2025 en el WiZink Center de Madrid, ha sido cancelado. La promotora y el propio recinto tomaron esta decisión tras la oleada de acusaciones en redes sociales que, en la última semana, han señalado a los hermanos de supuestas agresiones sexuales. La cuenta de Instagram @DenunciaGranada fue la primera en recoger testimonios de mujeres que relatan presuntos abusos por parte de Ayax y Prok, cuyas verdaderas identidades son Ayax y Adrián Pedrosa Hidalgo.

A través de varias publicaciones anónimas, cerca de 60 mujeres han compartido testimonios en los que acusan a los artistas de haber cometido actos de violencia sexual en los últimos años. A medida que las acusaciones ganaban visibilidad, crecieron las peticiones de seguidores, colectivos feministas y activistas en redes para cancelar el espectáculo en el WiZink, que hasta el momento ya había vendido la mayoría de las entradas.

Reacciones y respuestas de Ayax

Después de varios días de silencio en redes sociales, Ayax ha reaparecido en Instagram para responder a las denuncias en un video. "Todo esto no solo es mentira y disparate, es una locura y una crueldad. Nos están sometiendo a una caza de brujas sin tener que aportar pruebas, solo testimonios anónimos que cualquiera podría haber escrito", ha declarado el rapero en el video.

El artista ha señalado además que su ausencia en redes sociales fue por consejo de su abogado, y ha agregado que su vínculo profesional con su hermano Prok no implica que deban responder juntos. "Yo soy Ayax y mi hermano es Prok, no somos la misma persona. Esto que está ocurriendo es un ataque no solo a nosotros, sino también a nuestro trabajo, a nuestros proyectos e ilusiones", ha afirmado el rapero.

La agencia 'Taste The Floor' corta su relación con los artistas

El impacto de las denuncias también ha afectado al entorno profesional de los hermanos. La agencia de representación 'Taste The Floor', que ha trabajado con importantes figuras del género urbano como Quevedo, Natos y Waor, y La Zowi, ha suspendido su vínculo con Ayax y Prok.

"Desde nuestra organización confiamos en una investigación judicial justa y completa y seguiremos actuando con responsabilidad y respeto hacia nuestra comunidad", ha declarado la empresa en un comunicado oficial.

La decisión del WiZink Center

Finalmente, el WiZink Center ha anunciado en su página web la cancelación del evento, ha informado que el recinto recibió numerosas peticiones para suspender el concierto en solidaridad con las denunciantes.

Este es el segundo espectáculo cancelado para los raperos en menos de una semana, luego de que el festival 'Siente el Rap', donde Prok era uno de los artistas principales, también tomara la decisión de prescindir de su actuación.