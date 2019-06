Burriana niega el permiso al festival Arenal Sound por "falta de soluciones contra las molestias vecinales"

El Ayuntamiento de Burriana acuerda desestimar la autorización al festival Arenal Sound por la "falta de garantías y soluciones contra las molestias vecinales".

Una decisión que adopta tras dos informes técnicos municipales y uno de la Conselleria de Medio Ambiente que proponen denegar los permisos porque "no tienen en cuenta la existencia" de hasta cuatro fuentes de ruido distintas a los escenarios.

Al respecto, recuerda que el actual equipo de gobierno ya ha tenido que hacer frente a las indemnizaciones establecidas en una sentencia que consideró que se había producido una vulneración de derechos fundamentales de los vecinos de la playa del Arenal durante la edición de 2013.

En el cartel del Arenal Sound 2016, previsto del 2 al 7 de agosto, figuran bandas y artistas como The Hives, Steve Aoki, Two Door Cinema Club, Kodaline, Crystal Fighters, Love of Lesbian, Second e Izal, entre otros.