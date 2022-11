La decimosexta edición del Festival Bilbao BBK Live ha confirmado este martes nuevas incorporaciones al cartel de 2023, con los regresos al certamen de Florence & The Machine, Chemical Brohters y The Blaze. La promotora ha desvelado también el cartel que ilustrará la cita, inspirado en instantáneas del ensayo fotográfico obra del artista Vicente Paredes, "Supereuskadi".

A través de un comunicado, tanto su promotora, Last Tour, como el Ayuntamiento de Bilbao, uno de sus principales organizadores, han informado igualmente que el cartel ha incorporado también a The Lathums, 070 Shake, Tinariwen, Love of Lesbian, Rojuu, Ben Yart, Albany y Delaporte, que se unen al principal cabeza de cartel previamente anunciado, los británicos Arctic Monkeys.

El festival se celebrará, un año más en distintos escenarios repartidos por el paraje natural de Kobetamendi y se desarrollará del 6 al 8 de julio de 2023. La imagen gráfica de esta edición para los carteles se ilustra con sendos levantamientos de piedra a cargo de los harrijasotzailes Ousmane Dramé y Garazi Arruti, que forman parte del ensayo fotográfico Supereuskadi, del artista Vicente Paredes.

Para su próxima edición, el festival ha anunciado este martes un total 24 bandas y músicos, encabezados por Florence + The Machine, The Chemical Brothers, The Blaze, The Lathums, Tinariwen y 070 Shake. En el terreno de la música estatal, figuran los catalanes Love of Lesbian, el navarro Ben Yart, la reina del sad trap Albany, el ídolo adolescente emo trap Rojuu, el electro-pop den Delaporte y Playback Maracas, y la fusión de sonidos tradicionales y electrónica de Baiuca, el rock murciano de Arde Bogotá y la boyband Colectivo Da Silva.

Los artistas vascos ya confirmados por el momento son el synth pop en euskera de Merina Gris y el actual representante del pop urbano euskaldun Bengo, como parte de esos primeros nombres ya confirmados para 2023. Igualmente, en el capítulo de DJs y productores que pasarán por el escenario Basoa han sido confirmados hasta la fecha Young Marco, Job Jobse, Ben Ufo, Dinamarca, Call Super y Violet.

Desde la organización han recordado que este año se destinarán 3 euros de cada entrada vendida a la reforestación de la zona incendiada en Balmaseda, en las Encartaciones vizcaínas. Los bonos continúan a la venta en la web del festival y en seetickets.com/es, con la posibilidad de pago a plazos y de adquirir el bono del festival con camping.