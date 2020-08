Los festivales de cine no son solo un espacio de 'glamour' y talento. Con el paso del tiempo, estas galas también se han convertido en un buen escaparate para luchas sociales. Una muestra de ello es el paso histórico que ha dado la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín, en la entrega de sus galardones: "Por primera vez, los premios a la interpretación se definirán de manera neutral al género", anuncia en un comunicado el festival. De este modo, los tradicionales premios a Mejor Actor y Mejor Actriz se verán sustituidos por "Osos de Plata", que portarán el título de "Mejor Actuación Principal", sin incidir en el género de la persona que lo gana.

No obstante, este cambio no es el único notorio en la Berlinale. Tras un reciente descubrimiento, el festival ha decidido quitar de su lista otro tradicional trofeo: "El ex 'Premio Alfred Bauer Oso de Plata' fue suspendido en 2020 debido a nuevos hallazgos sobre el cargo del primer director de la Berlinale, Alfred Bauer, bajo el nacionalsocialismo", explican en el texto. De este modo, el premio "ya no se entregará en el futuro", y se publicará una "evaluación de un estudio histórico especializado externo sobre Alfred Bauer" para obtener más información de esta figura.

"Un festival físico" en 2021 con las regulaciones del momento

Otro de los grandes anuncios hecho por la entidad es el planteamiento de que el año que viene se celebre como "un festival físico" en "un modelo híbrido destinado al mercado cinematográfico europeo". Básicamente, se está abogando por la presencialidad en el evento, aunque advierten de que "la implementación del festival se llevará a cabo de acuerdo con las reglas y regulaciones aplicables en ese momento, garantizando así la mayor seguridad posible para todos los invitados".

Los ajustes que se hagan en torno al funcionamiento del evento —como su estructura, la programación de las películas o el número total de películas invitadas— los decidirá "la dirección del festival en las próximas semanas".

Ante las dudas que pueda plantear este anuncio, los directores de la Berlinale, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian, explican por qué les parece importante la asistencia de los invitados: "En tiempos de pandemia se ha vuelto aún más claro que todavía necesitamos espacios de experiencia analógica en el ámbito cultural", y siguen: "Las fiestas son lugares de encuentro y comunicación. Esto se aplica tanto al público como a la industria. Vemos una característica importante y única de los festivales en su viva relación con el público".

En el texto, ambos celebran el posible cambio de tendencia de cara a la próxima edición, y mandan un mensaje al mundo del cine global: "Nos complace que los festivales con público presente físicamente se estén celebrando de nuevo en todo el mundo y deseamos mucho éxito a nuestros colegas", han concluido.