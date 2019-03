'Manel' o cómo es posible batir récord de ventas cantando sólo en catalán

'Manel' es un tipo normal, creado hace ocho años por cuatro músicos muy normales que, de vez en cuando, hace canciones muy buenas.

En sus canciones 'Manel' habla de tí, de lo que te pasa por la cabeza y lo más importante, a ellos les gusta el resultado. "Subir a un escenario y tocar una canción que no te gusta es una cosa muy agresiva y muy desagradable y hemos intentado desde el primer día que no nos pase", explica Guillem Gisbert, cantante de 'Manel'.



Tiene la habilidad, 'Manel', de vestir sus historias con imágenes muy vivas. "No sé cómo era un cerebro en el siglo XIX pero seguro que era muy diferente a los de ahora, que imaginamos con planos generales, planos cortos, panorámicas" señala Guillem.



Aunque 'Manel' también tiene sus cosas: para empezar un importante trastorno de la personalidad. "Si todos estuviéramos remando siempre en la misma dirección sería más pobre el resultado", apunta Gisbert.

Pero sobre todo tiene el talento de seguir siendo un tipo normal a pesar de su éxito. "Un miércoles cualquiera, a las cuatro de la tarde, estás dedicado a tu canción y eso es un privilegio", explica Gisbert. Porque lo de que cantan en catalán hace tiempo que dejó de ser importante.