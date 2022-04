La creadora Rigoberta Bandini ha compartido en sus redes sociales la primera versión que envió, junto a su equipo, al Benidorm Fest para intentar ser la candidata de Eurovisión 2022, el tema 'Ay Mamá (Génesis)'. Desde la idea original a la canción que finalmente todos conocemos se han producido muchas alteraciones. En palabras de la artista: "Cambió radicalmente".

En el vídeo superior de estas líneas, podéis ver cómo se hizo y la principal preocupación de Rigoberta Bandini. "Las cosas horteras me gustan, pero en este caso es que la veo como una broma", expresaba durante el proceso de creación. "Simplemente, hay que hacer que no parezca una broma", sentenció Bandini.

En las imágenes, que ha compartido la propia artista, se puede ver a Rigoberta silbando, bailando y gritando. "Siempre hay un momento en el que soy un periquito en cualquier canción", destaca en el vídeo.

También se observa a todo el equipo trabajando juntos, aportando ideas e incluso durmiendo mientras estas no dan el resultado que ellos esperan. "No recuerdo una canción que nos haya costado tanto", asegura. No obstante, parece que el esfuerzo mereció la pena.

Para celebrar el Día de la Madre

Asimilismo, la artista ha difundido en sus redes sociales que el videoclip de 'Ay Mamá' está a punto de ver la luz. Estará disponible el próximo 1 de mayo de este año. "Dentro de una semana es el Día de la Madre y aunque yo no sea El Corte Inglés, vengo cargada de sorpresas", ha publicado Rigoberta Bandini, anticipando así este regalo para sus miles de seguidores.