Antonio Banderas: "Me gustaría que españoles y catalanes siguiéramos soñando juntos"

EL ACTOR HA HABLADO SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA

"Me gustaría no sólo que conviviéramos juntos, me gustaría que españoles y catalanes pudiéramos soñar juntos", así se ha expresado el actor Antonio Banderas sobre la situación en Cataluña. Lo ha hecho en el homenaje que ha recibido por parte de la Academia de Cine catalana. Banderas ha aprovechado el acto para decir que respeta los sentimientos personales pero que le hiere que se confunda el querer ser catalán con el no querer ser español.