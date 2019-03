Angelina Jolie homenajea con 'First they killed my father' a los mártires del régimen de Pol Pot

CON LA AYUDA DE SU HIJO MADDOX

Entre 1975 y 1979, bajo el régimen de Pol Pot, el pueblo de Camboya sufrió torturas, ejecuciones masivas, trabajos forzados y malnutrición. Un cuarto de la población del país, desapareció: entre un millón y medio y tres millones de personas. Angelina Jolie filma 'First they killed my father' que relata esos acontecimientos.