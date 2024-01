Cada año, las letras de los repertorios de coros, comparsas, chirigotas y cuartetos hacen al público del Gran Teatro Falla de Cádiz emocionarse, reír y, gracias a cualquier sentimiento que levante, disfrutar de uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad: el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC). Aunque muchas veces tocan temas atemporales, siempre entra la actualidad en el humor cantado del Carnaval de Cádiz: este año, la familia real (y, en especial, Froilán) no se libraron de protagonizar el repertorio de la chirigota 'Ciego de tronos', como tampoco lo hizo Luis Rubiales de protagonizar 'No hay verano sin besos', otra chirigota que actuó en la séptima sesión de la fase preliminar del certamen.

Tampoco se han librado los integrantes del grupo Andy y Lucas de salir en no una sino varias de las letras de las agrupaciones que han ido apareciendo en el Gran Falla, a raíz de su reciente separación, aparentemente temporal, por un problema de salud de uno de sus miembros, Lucas. Ahora, el otro, Andy, protagoniza aún más el Carnaval de Cádiz de este año, al que ha regresado con su comparsa después de cuatro años sin participar en el COAC. Incluso haciendo referencia a la separación de su propio grupo.

Andrés Morales Troncoso, más conocido como Andy, se ha subido al escenario el martes 16 de enero para llevar a su comparsa, 'Los amuletos', a lo más alto. Es consciente de las dificultades a las que se enfrenta —"Se suma la responsabilidad de lo que supone el Carnaval en Cádiz, teniendo en cuenta que no me ha ido bien y que la gente piensa de antemano que mi comparsa no compite", avanzaba en una entrevista con 'Diario de Cádiz'—, pero también de que han dado un salto importante en lo que a calidad de la agrupación se refiere. "El grupo es bueno y canta bastante bien (...). Además, llevamos buenas letras, soltaremos alguna potente para la que incluso nos hemos asesorado legalmente", añadía en la misma entrevista.

Con un potente "Caminante no hay camino, se hace camino al andar", 'Los amuletos' llegaron al escenario en la octava sesión de la fase preliminar, provocando los aplausos del público del Gran Falla casi al inicio de su actuación. Y no tardaron en mostrar la dirección en la que iban sus letras, dedicándole un espacio a los "problemas burocráticos" que impidieron en el COAC de 2023 que los artistas recibieran 108.000 euros por la publicidad estática del escenario, de la fundación Cajasol, dinero que por lo visto no han recibido aún. "Fuera de aquí la publicidad de una insolidaria entidad que ha jugado sucio, que ha engañado a todos los que aquí cataron y que pusieron la cara mientras ellos se aprovechaban llenando su bolsillo a costa de los copleros". Incluso su atrezzo en el escenario tapaba la publicidad de la misma entidad.

También 'Los amuletos' han tenido letras para criticar a los que, valga la redundancia, no critican a quien se lo merece, llevando letras asépticas en sus temas, teniendo la oportunidad de poder alzar la voz en el Carnaval.

Aunque son los jurados oficiales del COAC los que deciden qué agrupaciones pasan a la siguiente fase, los no oficiales van dando sus puntos a diario, sirviendo como 'termómetro' de lo que va ocurriendo en el Gran Falla. Los jueces alternativos de 'La Voz de Cádiz' y de 'El Diario de Cádiz' han colocado a esta comparsa en 11.ª posición (de las 24 que ya han actuado), mientras que la puntuación del jurado poco oficiá del 'Bahía de Cádiz' los lleva al 9.º puesto.