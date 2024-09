Corría el año 1994 y Bon Jovi llenaba estadios con uno de sus hits más sonados: 'Always'. Mientras, Steven Tyler se volvía loco con otro temazo: 'Crazy', de Aerosmith. Canciones emblemáticas que hoy todo el mundo conoce y que cumplen 30 años.

Pero no son los únicos temas míticos que ahora celebran tres décadas: también lo hace 'Without you', deMariah Carey. Por entonces, la actual reina de la Navidad ya era toda una estrella a sus 25 años. Era la época en la que había más pancartas que móviles en los conciertos y Laura Pausini enamoraba a sus fans con 'Se fue'.

Canciones de amor que marcaban al público, mientras, en la lista de éxitos 'El Rey León' sonaba a Elton John y su piano con 'Circle of Life' y, aunque todavía no había puesto banda sonora a 'Titanic', Céline Dion ya había conquistado a toda una generación con 'The Power of Love'.

Y del poder de amor de Céline Dion a un amor más español: las Azúcar Moreno vivían su época dorada con temas como 'El Amor', que tres décadas después todavía seguimos recordando.