La exitosa 'Con altura' de la cantante española Rosalía y el reguetonero colombiano J Balvin ha sido una de las canciones más escuchadas este verano por el expresidente estadounidense Barack Obama y su esposa Michelle, que también eligieron un tema de la cantautora cubana Camila Cabello.

El exmandatario (2009-2017) publicó en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram una lista de los 44 sencillos que más han sonado este verano en su casa, y en la que el reguetón de Rosalía, J Balvin y el canario El Guincho se cuela en el puesto 31.

"Ahora que va acabándose el verano, aquí hay una muestra de lo que Michelle y yo hemos estado escuchando: algunas nuevas, otras antiguas, algunas rápidas, otras lentas. Espero que lo disfruten", escribió Obama junto a una imagen con la lista de reproducción.

'Con altura' es el tema más escuchado de la artista catalana en Spotify, donde acumula más de 230 millones de escuchas, mientras que en Youtube ya suma más de 760 millones de reproducciones.

Camila Cabello también se ganó un espacio en la lista de los Obama con su canción 'Señorita', que comparte con el canadiense de raíces portuguesas Shawn Mendes; y que esta semana ocupa el puesto número 2 en la lista de "Hot 100" de Billboard.

Entre otros temas populares del verano, como 'Juice', de Lizzo, u 'Old Town Road (Remix)' de Lil Nas X; Obama intercala algunos clásicos de sus artistas favoritos, como Stevie Wonder, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, o Steely Dan, junto a incursiones en el rock más reciente de la mano de The Black Keys o Sharon Van Etten.