El actor Alec Baldwin practicaba cómo desenfundar el arma cuando disparó accidentalmente la bala que mató a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de 'Rust', la película que se encontraba rodando.

Así se desprende del registro de declaraciones firmado por una jueza en Santa Fe (Nuevo México), donde se recogen testimonios de algunos de los trabajadores de la producción. Aseguran que el asistente de dirección que debería haber revisado el arma en cuestión no lo hizo, no comprobó si tenía o no munición.

"Ese jodido asistente de dirección me gritó en la comida preguntándome por las revisiones. Este hijo de puta me gritó. Él estaba encargado de revisar las armas, él es el responsable", explica una supervisora de guion en la llamada que hicieron a Emergencias minutos después del fatal disparo.

El asistente en cuestión, Dave Halls, era el encargado de supervisar los atrezos. Según las declaraciones, fue él quien recogió el arma de un carrito y que la denominó "cold gun", es decir, pistola sin munición. Los testigos señalan que, en realidad, no comprobó que la pistola estuviera efectivamente vacía.

Según el director de la película, Joel Souza, Baldwin estaba en una iglesia parte del set del rodaje practicando cómo desenfundar el arma. Justo enfrente se encontraba Hutchins y, detrás de ella, el propio Souza. Baldwin disparó accidentalmente y la bala impactó en el pecho de Hutchins y rozó el hombro del director.

De acuerdo con testimonios del personal, no era la primera vez que algo así sucedía, aunque sin fatales consecuencias. Cinco días antes, el doble de Baldwin disparó accidentalmente en tres tomas. Además, las acusaciones contra Halls se amontonan: la atrecista ha desvelado diversas negligencias que habría cometido en otro rodaje de 2019, donde no cumplió con los protocolos de seguridad de los especialistas pirotécnicos ni en el plató, donde habría obstaculizado las salidas de incendios.

Por el momento, no hay nadie formalmente acusado.